Собянин поздравил Гергиева с днем рождения

Маэстро отмечает сегодня 66-летие

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Столичный градоначальник опубликовал поздравление на официальной странице мэра в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня день рождения отмечает прославленный дирижер и человек большой внутренней силы – Валерий Гергиев. Желаю Валерию Абисаловичу долгих лет творческой жизни, новых проектов и, конечно, счастья в кругу семьи и друзей", — написал в соцсети московский мэр.

Гергиев является советским и российским дирижером, худруком и генеральным директором Мариинского театра с 1988 года. Он родился 2 мая 1953 года в Москве.

Почти всю жизнь маэстро посвятил музыке. Талант принес ему мировую славу и возможность работать с лучшими оркестрами мира.