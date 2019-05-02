Стало известно место проведения переговоров Лаврова и Помпео

В российском МИД не исключили возможности встречи глав внешней дипломатии двух стран

Глава российского МИД Сергей Лавров и его американский коллега Майкл Помпео могут встретиться на переговорах в Финляндии 6 мая. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков.

"Да, мы подтверждаем это", — сказал Рябков РИА Новости, отвечая на соответствующий.

Ранее аналогичную информацию распространил неназванный представитель Госдепартамента США. Источник рассказал, что встреча планируется в рамках министерского заседания Арктического совета в финском Рованиеми.

Накануне, комментируя итоги неудавшегося госпереворота в Венесуэле Помпео заявил, что от бества президента страны Николаса Мадуро "спасли русские".

В МИД Венесуэлы ответили, что "фейковые новости являются грустным способом согласиться с провалом переворота".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их очередным фейком, который Вашингтон пытается использовать в своей информационной войне против Каракаса.