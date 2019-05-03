В России за сутки потушили 40 тысяч гектаров лесных пожаров

Сложной обстановка продолжает оставаться в Забайкалье

За минувшие сутки в России ликвидированы природные пожары на общей площади более 40 тысяч гектаров. Такие данные приводит ФГУП "Авиалесоохрана".

Тем не менее, огонь продолжает бушевать на территории в 21 тысячу гектаров. По-прежнему сложная обстановка в Амурской области и Забайкалье. На край приходится более половины всех пожаров. Там действует режим ЧС, передает "ТВ Центр".

Накануне спасатели не допустили возгорания населенного пункта в Петровско-Забайкальком районе. МЧС пришлось задействовать авиацию. Два самолёта амфибии Бе-200 сбросили на полыхающие лесные массивы 20 тонн воды. На земле пламя ликвидировали силы противопожарной группировки.

В целом по стране в тушении задействованы три с половиной тысячи человек, сотни единиц спецтехники и авиация.