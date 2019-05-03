Адвокаты потребовали не допустить экстрадиции Ассанжа в США

В Лондонском суде прошли предварительные слушания по делу основателя "Викиликс"

В суде Лондона накануне начались слушания по делу об экстрадиции основателя портала "Викиликс" Джулиана Ассанжа. Они продлились чуть более десяти минут. Сам Ассанж выступал по видеосвязи из лондонской тюрьмы, в которой он содержится с 11 апреля, после ареста в посольстве Эквадора в Великобритании. Адвокаты Ассанжа заявили, что будут бороться до конца против его передачи американским властям, которые обвиняют основателя "Викиликс" в шпионаже. Однако рассчитывать на то, что журналист сможет скоро выйти на свободу, не приходится.

"Свободу Ассанжу!", "Говорите правду!" — лишь некоторые лозунги, которые скандировали сторонники основателя "Викиликс" у здания суда в Лондоне. Изображения на плакатах, где рот журналиста заклеен американским флагом, говорит лучше любых слов.

"Он раскрыл правду. Он опубликовал информацию, которая разоблачала преступления со стороны правительства и военных США. Сокрытия, нарушения прав человека и коррупцию. Это благое дело для общества. Он герой, а не преступник", — говорит участник акции протеста.

Через толпу с трудом протискиваются адвокат и коллеги Ассанжа. На входе давка. Охранники пытаются утихомирить собравшихся. Заседание задержали почти на час. Всех желающих зал суда просто не вместил. Пока большая часть журналистов проходила досмотр, заседание завершилось. Длилось оно всего десять минут и было скорее формальным. Суд запрос американской стороны об экстрадиции получил, но пакет документов не полный. Остальные должны представить до 12 июня. В Великобритании Ассанжа уже приговорили к 50 недельному заключению за нарушение условий освобождения под залог. Речь об истории семилетней давности.

Тогда журналист не пришел на заседание, а скрылся в посольстве Эквадора. Сначала Ассанж должен отбыть этот срок, а уже затем будет решен вопрос об экстрадиции. В США ему грозит куда более серьезное наказание. Вплоть до смертной казни считают в "Викиликс".

"Сейчас самое главное - не допустить экстрадиции Ассанжа в США. Вот наша цель. Вот куда стоит направить все силы. Мы все еще ждем полного запроса об экстрадицию от Соединенных Штатов, в деле лишь предварительный документ", — сказала адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

Минюст США обвиняет основателя "Викиликс" в том, что он якобы помог рядовому Челси Мэннинг взломать компьютер Пентагона с целью получения доступа к секретной информации. Плюс к этому атака на серверы демократической партии, шпионаж, утечка секретных данных и раскрытие глобальной системы слежки. "Викиликс", действительно, публиковал информацию, включая резонансные кадры американских военных операций из Ирака и Афганистана. Ассанж, в заседании участвовал по видеосвязи, и еще раз подчеркнул: вины не признает, сдаваться США не намерен. Работал как журналист и это принципиальный момент.

"Если журналист может быть экстрадирован в страну, которой не нравится то, о чем он пишет то создается реальная угроза для журналистов по всему миру. Ассанж настаивает на том, что он работал именно как журналист", — рассказывает пиар-агент Ассанжа Ричард Хиллгроув.

Мотивы преследования исключительно политические, считает защита Асанжа. Адвокат и сторонники делятся новыми подробностями. За семь лет, проведенных в посольстве Эквадора, здоровье журналиста пошатнулось. Многие заметили, как сильно он изменился внешне. Ассанжа поместили в тюрьму Белмарш известную как "британское Гуантанамо" в максимально жёстких условиях там содержат осужденных за терроризм, серийных убийц и грабителей.

"Это ужасная ситуация. Он вынужден находиться в своей камере 23 часа в сутки", — говорит главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

Следующее заседание пройдет 30 мая. Процесс, по словам, юристов, не обещает быть быстрым. Тем временем акции в поддержку Ассанжа проходят по всему миру.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"