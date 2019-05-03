В Алеппо восстановили производство холодильников

В сирийском городе оживает промышленный сектор

В Сирии идёт активная работа по восстановлению промышленных предприятий. В Алеппо открылся завод по сборке холодильников. Продукция в разы дешевле импортной, поэтому она пользуется большим спросом у населения, передает "ТВ Центр".

Под мощным прессом - листы пластмассы. Это заготовки для будущего холодильника. Объем производства - около ста тысяч в год. Но это далеко не предел. До войны было в разы больше.

"Мы бросили завод, когда началась война, перебежали каждый в разный сторона. И потом после того, как закончилась война, мы вернулись и начали работать опять. Строили, заново обучали рабочих и начали работать как обычно", — рассказал директор завода Иса Мустафа.

О своём производстве директор рассказывает на уверенном русском. У Исы российский паспорт, семья в Москве, а в Алеппо — бизнес. Заказов столько, что некогда навестить детей. Предприниматель задумывается об открытии второго завода.

На заводе по сборке холодильников предпочитают ручной труд. И качество выше, и людей можно обеспечить работой.

"Когда обстановка в городе нормализовалась, закупили новое оборудование, потому что во время боевых действий цех был разбит. Сейчас собираем в среднем двадцать холодильников за день. К счастью, война закончилась, поэтому теперь мы работаем спокойно", — сказал руководитель цеха по сборке холодильников Мухамад Абдурахим.

Холодильники выпускаются под маркой "Белый медведь". В Сирии об этом косолапом только слышали, но почему-то именно обитателя тайги здесь ассоциируют с внушительными габаритами, неприхотливостью и выносливостью. Для бытовых приборов это означает, в первую очередь, надежность. "Сделано в Сирии" — является знаком качества, уверены на заводе.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, Сирия, "ТВ Центр"