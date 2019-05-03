Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Коронация Рамы Х и его супруги начнётся в субботу

Король Таиланда женился, и теперь вся страна готовится к церемонии коронации монаршей четы. На трон взойдут Маха Вичаралонгкорн (Рама Х) и его супруга, которая получила новый статус буквально на днях. Впрочем, в реальности Рама Х занимает трон уже два с половиной года, он унаследовал власть сразу после смерти отца.

Королева лежит в ногах у своего мужа — такова часть церемониала бракосочетания в монаршей семье Таиланда. Король - Рама Десятый - благословляет супругу каплями освящённой воды. Затем король подписывает указ о короновании Её Величества вместе с самим собой, разумеется, на таиландский трон. Но это будет чуть позже. Церемония готовится, репетиции идут уже не первую неделю, передает "ТВ Центр".

"Я очень взволнована и очень рада, что приближается день коронации, потому что у страны будет и король, и королева, как в других странах", — говорит парикмахер Сунантха.

Избранница монарха вовсе не голубых кровей: злые языки говорят, что в королевских покоях не место стюардессе. Сутхида Титжай, действительно, начинала карьеру в компании "Тай Эйруэйз". Но нельзя не отдать должное этой красивой и сильной женщине: она пошла на военную службу, а в августе 14 года уже назначена командиром охраны семьи тогда ещё наследного принца. Потом - командиром в подразделении спецопераций Гвардии, а в декабре 2016 года Титжай получает чин генерала.

Когда и как именно она сблизилась с наследником трона, неизвестно. И, видимо, останется тайной: теперь супруга короля защищена законом: за любое неуважительное высказывание в её адрес в Таиланде можно угодить в тюрьму на 15 лет. Впрочем, тайцам всё и так нравится.

"Думаю, люди примут эти изменения, но они могут быть немного удивлены тем, как она выросла: из обычного человека превратилась в королеву", — говорит житель Таиланда.

Королева Сутхида — так теперь её именуют, — получила всё, что ей причитается по закону: статус, монаршие привилегии, включая полное обеспечение. По традиции невеста сразу получает золото, доступ к счетам, дарственные на недвижимость на случай внезапной кончины мужа. При этом, в случае смерти самой жены, активы наследуют её дети, а не семья мужа. Все, кто так или иначе относятся к королевской семье — высшая каста. Даже белый слон Плай, которого недавно подарили монарху. Он считается самым красивым в королевстве, и относятся к нему соответственно. Кстати, слону сразу присвоили титул и обращаются не иначе, как "Ваше Высочество".

"Я очень горжусь тем, что мне доверен уход за Его Высочеством. Это величайшая честь в жизни погонщика. Это просто чудо в моей жизни", — рассказывает погонщик слонов Вачиан.

У самого 66-летнего короля планы большие. Его отец — Рама 9-й правил целых 70 лет. Коронация Рамы Х и его супруги начнётся в субботу. Церемонии и всенародные празднования продлятся несколько дней.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр"