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В Одессе националисты устроили факельное шествие

11:39
  • пятница
  • 03 мая 2019

Дату трагедии в Доме профсоюзов использовали местные радикалы

На Украине парламентская газета официально опубликовала результаты президентских выборов. Теперь Рада должна определиться с датой инаугурации Владимира Зеленского. Депутаты явно не торопятся, хотя вопросов, требующих немедленного решения, в стране хватает. Наглядная демонстрация имеющихся противоречий — факельное шествие националистов, которое прошло накануне в день памяти по погибшим в "Одесской хатыни", сообщает "ТВ Центр"

На улицах Одессы файеры и националистические знамена. Толпа выкрикивает знакомые лозунги. "Марш Украинского порядка" - ответ на мероприятия, посвященные пятилетней годовщине трагедии в Доме профсоюзов. Депутат Рады радикал Игорь Мосийчук вообще решил, что это повод поздравить украинцев.

"Пять лет назад в Одессе подавлен сепаратистский мятеж! С Днем Победы! Вечная память, погибшим украинцам!", написал Мосийчук.

Почти полсотни жертв, раненых еще больше. Люди горели заживо, задыхались, тех кто пытался выбраться, добивали. ООН публикует справку, в которой расследование называет "неэффективным", а отношение правоохранителей к делу "предвзятым".

"Я понимаю почему уходящая власть расследование не проводила. Они боялись, что дойдут до самих себя, поскольку они сами это организовали", — сказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Юрий Бойко.

От новой власти ждут решительных действий.  Владимир Зеленский, наконец объявлен избранным президентом. Протокол ЦИК опубликован в официальном источнике газете "Голос Украины", но дату инаугурации Верховная Рада пока не назначила. На это у парламентариев есть 30 дней и торопиться они явно не намерены. Будут тянуть до последнего, чтобы исключить роспуск, уверены эксперты. А пока чиновники нагнетают истерию и вокруг выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Тех, кто документ получит, Киев в покое явно не оставит.  

"Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство, как второе. Дело в том, что в соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе гражданство, и третье, но обязательно нужно сообщать в органы власти, что у тебя есть другое гражданство. Я не вижу в этом проблем, мы будем иметь полностью все данные", — заявил замглавы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак.

"Общество расколото", считает олигарх Игорь Коломойский, пока находящийся в Израиле. Победу Зеленского он считает общей, а вещи называет своими именами. 

"Внутренний гражданский конфликт, а что тут у нас непонятного? Слава богу, что он не распространился на всю территорию. Но он имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу по всей остальной стране. Холодная фаза — это ненависть друг к другу, которая проявляется ввиду горячих каких-то событий, убийств общественных активистов", — экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский.

Яркий пример раскола — предстоящий День Победы. Вопреки провокациям и угрозам, для миллионов украинцев именно 9 мая — праздник. Они выходят на улицы с портретами своих героев. Участвуют в акции "Бессмертный полк", чтут память тех, кто освобождал Украину от фашизма. И это не даёт покоя, например, главе украинского МИДа Павлу Климкину, который вдруг откликнулся не безымянный призыв из интернета - пройти 9 мая с портретами погибших националистов.

"Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях", — заявил глава украинского МИД.

Климкину тут же напомнили: Победу принесла "Красная армия", где не принято было делить людей на русских, украинцев и белорусов. Не, а если уж хочет министр и его коллеги пройти по улицам с портретами, то это могут быть портреты погибших по вине современной киевской власти, таких предостаточно - и в Одессе, и в Славянске. и в других украинских городах.

Матвей Шестаков, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"

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