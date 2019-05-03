Владивосток готовится к маршу "Бессмертный полк"

В местные фотоцентры несут множество фотографий воевавших родственников

Несмотря на провокационные заявления украинских чиновников, "Бессмертный полк" собирает за рубежом всё больше участников. В этом году масштабная акция пройдет в десятках стран. В России на улицы выйдут миллионы людей. Шествие, призванное сохранить память о тех, кто сражался с фашизмом, состоится сразу после парада Победы. Во Владивостоке также готовятся к "Бессмертному полку", передает "ТВ Центр".

"Вот это вот значимые медали, вот эта за победу над Японией, а вот эта за Отечественная война за победу, тоже", — говорит жительница Владивостока.

Медали и фронтовые фотографии бережно хранила бабушка. Теперь весточки из прошлого передали уже следующему поколению. Историю своего героя войны, деда и прадеда Владимира Кучменко Наталья с сыном рассказывают, как по книге. Его призвали - в 18 лет, в 1942-ом году. После победы над Германией, в мае 45-го дальневосточные солдаты продолжали вести сражения уже с японскими войсками. В Манчжурии Кучменко был командиром артиллерийского расчета. С контузией и ранениями он вернулся домой только осенью 1945-го, после грандиозного парада победы в Харбине.

"Он рассказывал про этот парад, как китайцы были рады, что советские войска их освободили", — вспоминает жительница Владивостока Наталья Шалина.

Каждая фронтовая фотография является отдельной историей и судьбой. Сотрудникам фотоцентра приносят на реставрацию карточки, которые порой уже рассыпаются в руках от времени. А на обратной стороне еле видны теплые послания родным и друзьям.

"На самом деле, когда мы делали сканы, переворачивали фотографии, иногда прям слезы на глазах наворачивались, потому что там такие послания были как на долгую память, 1945 год, день взятия Берлина. То есть ты понимаешь, что в руках у тебя целая история", — рассказывает оператор отдела фотоцентра Эльвира Рыкун.

Фотографии делают для участия в акции "Бессмертный полк". Миллиметр за миллиметром на портретах 70-летней давности убирают заломы, добавляют цвет, иногда даже приходится дорисовывать черты лица. На реставрацию одного снимка может уходить до нескольких дней.

"Вот эту фотографию владельцы пытались даже сами отреставирировать обычными красками. мы вот добавили резкость, и практически восстановили лицо", — показывает фотокарточку Эльвира Рыкун.

Портреты героев войны оформляют Георгиевской лентой, ламинируют и крепят на штендер. Специалистам удалось восстановить уже более двух тысяч фотографий.

"Вот это дядя, а вот это дед, получается. Дядя погиб в августе 45-го, не в августе точнее, а августе похоронка пришла, а погиб в январе 45-го. А дед уже здесь воевал. это была уже русско-японская война", — говорит Олег Мельников.

Акция "Бессмертный полк" уже восемь лет проходит по всему миру. Миллионы людей с портретами своих родных идут колонной, чтобы почтить память тех, кто и на фронте, и в тылу - ковал победу в Великой Отечественной войне.

Во Владивостоке шествие "Бессмертного полка" традиционно начинается после парада Победы. Обычно колонна занимает всю центральную улицу города. Но с каждым годом количество участников акции значительно увеличивается.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"