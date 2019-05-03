Московский фестиваль "Счастье здесь" собрал тысячи волонтеров

Участники поддерживали тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации

Московский фестиваль "Счастье здесь" собрал на одной площадке около тысячи организаторов и волонтёров благотворительной акции "Весенняя неделя добра", передает "ТВ Центр".

В рамках спецпроекта участники поддерживали тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помогали приютам для бездомных животных. Высаживали деревья. Проводили ярмарки, выставки и встречи. Всего — свыше 800 мероприятий.

На фестивале подвели итоги добровольческой акции. Кроме того, для волонтёров организовали мастер-классы, концерты и разыгрывали призы.