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Московский фестиваль "Счастье здесь" собрал тысячи волонтеров

11:49
  • пятница
  • 03 мая 2019

Участники поддерживали тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации

Московский фестиваль "Счастье здесь" собрал на одной площадке около тысячи организаторов и волонтёров благотворительной акции "Весенняя неделя добра", передает "ТВ Центр".

В рамках спецпроекта участники поддерживали тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помогали приютам для бездомных животных. Высаживали деревья. Проводили ярмарки, выставки и встречи. Всего — свыше 800 мероприятий.

На фестивале подвели итоги добровольческой акции. Кроме того, для волонтёров организовали мастер-классы, концерты и разыгрывали призы.  

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Финал акции "Весенняя неделя добра"
Акция "Весенняя неделя добра"
Акция "Весенняя неделя добра"
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