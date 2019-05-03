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Коломойский назвал гражданской войной конфликт в Донбассе

09:53
  • пятница
  • 03 мая 2019

По мнению украинского олигарха, "холодный" конфликт распространяется по всей стране

В Донбассе украинцы воюют с украинцами, поэтому происходящее в регионе является гражданской войной. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию "Бигус.Инфо".

Он заявил, что госпереворот 2014 года привел к тому, что страну покинули 13 млн человек, а власть Виктора Януковича довела народ до "майдана". По его мнению, если донбасский конфликт является "горячим", то "холодный" конфликт происходит по всей стране, который выливается в ненависть граждан.

Коломойский упомянул, что проигрыш на президентских выборах Петра Порошенко является на самом деле победой, которую он разделяет с главой МВД Арсеном Аваковым, неоднократно выступавшими с резкими заявлениями в адрес России.

Также украинский бизнесмен заявил, что от избранного президент Владимира Зеленского ему ничего не нужно, поскольку он сам является "самодостаточным человеком".

Ранее он обещал вернуться на Украину сразу после президентских выборов. 

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