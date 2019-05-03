Народ в ужасе от придуманного Радой способа загнать всех украинцев на войну

Несогласным грозит штраф либо до пяти лет лишения свободы

Группа украинских депутатов предложила призывать резервистов во время "особого" периода без объявления мобилизации. Таким способом в Верховной раде намерены увеличить численность армии, пишет "Обозреватель".

Так, "немобилизованные" лица будут служить до полугода. Однако срок службы может увеличиться еще на шесть месяцев по указу президента.

В законопроекте прописали ответственность за уклонение от службы: от крупного штрафа до уголовной ответственности — пяти лет лишения свободы в случае неоднократного нарушения.

Судя по комментариям в соцсетях и в СМИ, украинцы прогнозируемо совсем не в восторге от такой инициативы.

"Вербовать контрактников уже не получается. Свои головы под пули, защищать…даже из идейных бандерлогов, становится все меньше", пишет пользователь Влад Хилько. Он добавил, что молодежь прячется от призыва, поэтому решили насильно грести остальных.

Другой пользователь эмоционально написал, что идея нардепов — просто новый способ отмывать деньги. Еще один читатель считает, что обещанные новобранцам льготы при трудоустройстве — это и есть срок до пяти лет тюрьмы.

Один из возмущенных пользователей предложил авторам законопроекта, а также их семьям вручить автомат и самим отправляться на передовую.