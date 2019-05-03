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В России нашли простой способ избавиться от долларовой зависимости

12:32
  • пятница
  • 03 мая 2019

Центробанк продолжил политику диверсификации резервов из-за геополитических рисков

Россия стала мировым лидером по закупке золота по итогам первого квартала нынешнего года. Согласно информации Всемирного совета по золоту (WGC), Москва закупила 55,3 тонны золота. Общий золотой запас страны составил более 2168 тонн, передает РИА Новости.

По данным WGC, покупка золота Россией является стремлением снизить зависимость своей экономики от доллара США в случае усиления американских санкций.

В процентном соотношении российский Центробанк по итогам 2018 года нарастил резервы на 14,9%.

Второе место по объемам приобретения золота занят Китай, который увеличил закупки драгметалла по той же причине, что и Россия.

Кроме того, активно скупают золото Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что государство нацелено на диверсификацию международных резервов с учетом геополитических рисков. Одним из примеров стала распродажа Центробанком в 2018 году американских гособлигаций. Таким образом, вложения в них сократились со $176 млрд до $14 млрд за восемь лет.

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