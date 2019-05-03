В Сеть слили редкое фото беребеменной Жанны Фриске

Певица играет на берегу моря с собакой незадолго до рождения сына

В интернете появилась редкая фотография Жанны Фриске, на которой певица на берегу моря играет с собакой. Но самое главное, что фото запечатлело Фриске незадолго до рождения сына Платона. Известно, что Жанна не любила появляться на публике, будучи беременной, пишет Starhit.

Ребенок для певицы был желанным и долгожданным, а месяц назад ему уже исполнилось шесть лет. Но почему-то Платон не общается с родственниками матери. Может быть поэтому сестра Жанны Наталья передала свои поздравления через соцсеть.

Она пожелала, чтобы мальчика окружали "только добрые и искрение люди".

"Я люблю тебя", — добавила Наталья.

Другая экс-"Блестящая" Ольга Орлова тоже удивляется, почему она не может увидеться со своим крестником уже два года.

Ранее в Сети появилось короткое видео, на котором шестилетний малыш очень похожий на Фриске пьет сок из бокала для вина. Кадры сделаны во время похода в цирк.