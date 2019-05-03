ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму стартовал фестиваль воздухоплавания

13:03
  • пятница
  • 03 мая 2019

В этом году он приурочен к юбилею воссоединения полуострова с Россией

Завораживающие пейзажи и незабываемые эмоции. В Феодосии стартовал зрелищный фестиваль воздухоплавания "Крымская весна". В этом году он проходит в пятый раз и приурочен к юбилею воссоединения полуострова с Россией. Но первые показательные полёты едва не омрачило происшествие. Ребёнка унесло в корзине сильным порывом ветра, передает "ТВ Центр".

Пассажирская корзина, газовые баллоны, горелка, тросы и сам шар — конструкцию весом в 700 килограммов собирают вчетвером.

Сегодня полёты показательные, то есть для туристов. Многие приехали из других городов России. Для кого-то это первый опыт воздухоплавания.

До разрешенной высоты - от 50 до 100 метров шар взмывает за считанные секунды. Сердце замирает, но не от страха, а от красоты.

Звенящую утреннюю тишину нарушает только шум газовой горелки и шелест оболочки воздушного шара. Ничто не мешает наслаждаться природой. С высоты птичьего полёта открывается неописуемый вид на степной Крым, трассу Таврида и хребет Тепе Оба.

Полеты проводятся, когда вокруг самые красивые пейзажи — вечером и утром. В воздухе аэростат проводит в среднем час, но сегодня из-за сильного ветра программу сократили.

Самое сложное в воздухоплавание — это посадка, и она не всегда бывает мягкой, ведь все зависит от силы ветра и мастерства пилота.

Один аэростат из-за порыва ветра произвёл жёсткую посадку. При ударе из корзины выпали все пассажиры, кроме 12-летней девочки. Воздушный шар начало относить в сторону моря.

"В тот же момент силы и средства МЧС были приведены в боевую готовность, непосредственно вертолёт спасателей, который базируется в аэропорту города Симферополя и катер спасательный", — спасатель отряда МЧС города Феодосии Дмитрий Коваленко.

Помощь не понадобилась. Спустя 15 минут шар приземлился в частном секторе Феодосии. У ребёнка стресс, но ее здоровью ничего не угрожает.

"Такой удар сильный был, как металла какого то, выскочили, и вот упал. Мы прибежали сюда, девочка в корзине, перепуганная. Мы ее взяли и отнесли домой", — рассказывает Ирина Лисковец.

Фестиваль воздухоплавания продлится до пятого мая и завершится в живописном месте - возле белой скалы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, Феодосия, "ТВ Центр"

Главное сегодня
Фестиваль воздухоплавания
Фестиваль воздухоплавания
Фестиваль воздухоплавания
Фестиваль воздухоплавания
Воздушный шар
Воздушный шар
Девушка летит на воздушном шаре
Девушка летит на воздушном шаре
Воздушный шар
Воздушный шар
Люди на воздушном шаре
Люди на воздушном шаре
Фестиваль воздухоплавания
Фестиваль воздухоплавания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.