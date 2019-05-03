В Крыму стартовал фестиваль воздухоплавания

В этом году он приурочен к юбилею воссоединения полуострова с Россией

Завораживающие пейзажи и незабываемые эмоции. В Феодосии стартовал зрелищный фестиваль воздухоплавания "Крымская весна". В этом году он проходит в пятый раз и приурочен к юбилею воссоединения полуострова с Россией. Но первые показательные полёты едва не омрачило происшествие. Ребёнка унесло в корзине сильным порывом ветра, передает "ТВ Центр".

Пассажирская корзина, газовые баллоны, горелка, тросы и сам шар — конструкцию весом в 700 килограммов собирают вчетвером.

Сегодня полёты показательные, то есть для туристов. Многие приехали из других городов России. Для кого-то это первый опыт воздухоплавания.

До разрешенной высоты - от 50 до 100 метров шар взмывает за считанные секунды. Сердце замирает, но не от страха, а от красоты.

Звенящую утреннюю тишину нарушает только шум газовой горелки и шелест оболочки воздушного шара. Ничто не мешает наслаждаться природой. С высоты птичьего полёта открывается неописуемый вид на степной Крым, трассу Таврида и хребет Тепе Оба.

Полеты проводятся, когда вокруг самые красивые пейзажи — вечером и утром. В воздухе аэростат проводит в среднем час, но сегодня из-за сильного ветра программу сократили.

Самое сложное в воздухоплавание — это посадка, и она не всегда бывает мягкой, ведь все зависит от силы ветра и мастерства пилота.

Один аэростат из-за порыва ветра произвёл жёсткую посадку. При ударе из корзины выпали все пассажиры, кроме 12-летней девочки. Воздушный шар начало относить в сторону моря.

"В тот же момент силы и средства МЧС были приведены в боевую готовность, непосредственно вертолёт спасателей, который базируется в аэропорту города Симферополя и катер спасательный", — спасатель отряда МЧС города Феодосии Дмитрий Коваленко.

Помощь не понадобилась. Спустя 15 минут шар приземлился в частном секторе Феодосии. У ребёнка стресс, но ее здоровью ничего не угрожает.

"Такой удар сильный был, как металла какого то, выскочили, и вот упал. Мы прибежали сюда, девочка в корзине, перепуганная. Мы ее взяли и отнесли домой", — рассказывает Ирина Лисковец.

Фестиваль воздухоплавания продлится до пятого мая и завершится в живописном месте - возле белой скалы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, Феодосия, "ТВ Центр"