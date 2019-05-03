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"Она боится": Меган Маркл заставила мужа подписать контракт на беременность

13:46
  • пятница
  • 03 мая 2019

Герцогиня Сассекская потребовала от супруга тренера и диетолога

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл основательно подготовилась к рождению ребенка, появление которого ожидается со дня на день. Якобы экс-актриса потребовала диетолога и личного тренера, которые помогут ей быстро прийти в форму.

Для Меган подобные капризы не редкость. Британская пресса цитирует некоего "близкого друга" семьи, который рассказал, что во время первого брака Маркл даже заставила своего мужа Тревора Энджелсона подписать контракт, в котором были указаны обязательства супруга в случае рождения их ребенка.

По данным DailyMail TV, Маркл мучительно боится потерять стройную фигуру после родов. Поэтому, в соглашении, которое было заключено в 2011 году, потребовала обеспечить ей личного тренера и диетолога, чтобы после родов она как можно быстрее вернулась к своим первоначальным формам. Хотя в то время Маркл даже не была беременна.

"Маркл знает, что у нее в семье сложный тип телосложения, и она всегда боялась прибавить лишние килограммы", - рассказал газете неназванный друг. Примечательно, что о найме няни ничего не было сказано. Основное внимание Маркл в контракте было сосредоточено лишь на "здоровье и весе". 

СМИ сообщают, к составлению "контракта по беременности" не привлекали юристов, а сам документ является неофициальным. Express обращает внимание на то, что подобные контракты нередки в Лос-Анджелесе, откуда родом Маркл. К примеру, президент США Дональд Трамп заключил аналогичное соглашение с женой Меланией. При этом данных о подписании подобного соглашения с принцем Гарри нет.

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