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Бойко посоветовал Зеленскому перестать "упражняться в острословии"

14:02
  • пятница
  • 03 мая 2019

Украинский политик предостерег Зеленского от повторения ошибок Порошенко

Основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко раскритиковал недавние высказывания избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что осталось общего у Москвы и Киева. По мнению политика, Зеленский повторяет ошибки уходящего режима.

"Слова Владимира Зеленского о том, что граница — единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, является повторением ошибок уходящего режима", — написал Бойко в Facebook.

По его мнению, слова Зеленского свидетельствуют о продолжении курса предыдущего президент Украины Петра Порошенко, который загнал российско-украинские отношения в тупик.

Бойко посоветовал Зеленскому заниматься не "упражнениями в острословии" а решать проблему транзита газа, поиска мира в Донбассе, а также снятия эмбарго на поставку на Украину нефтепродуктов.

Ранее Зеленский написал в соцсети, что из "общего" у России и Украины осталась только госграница.

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