В ДНР образовались очереди за паспортами России

А в Одессе националисты устроили факельное шествие

В миграционную службу самопровозглашенной Донецкой народной республики поступило более сотни заявлений на получение гражданства России по упрощенной процедуре. И это только за первый день приема документов. В Киеве не скрывают раздражения. Раскол в обществе ярко продемонстрировали и последние события в Одессе. Сразу после акции памяти по погибшим в Доме профсоюзов националисты устроили факельное шествие, сообщает "ТВ Центр".

Очередь для подачи заявлений жители ДНР стали занимать еще в пять утра. С сегодняшнего дня документы можно подать пока в одном отделении миграционной службы. С 7 мая прием начнут во всех. К открытию у входа уже 80 человек.

"Мы здесь боролись пять лет за то, чтобы быть с Россией. Мы — братские народы, за это боролись, стояли здесь", — говорит стоящий в очереди человек.

"Для нашей семьи — это очень важный шаг. Мы этого очень долго ждем, мы за это в 2014 году вставали", — добавляет другой.

В Киеве продолжается истерия. Пять лет о них не помнили, называли сепаратистами, людьми второго сорта. Теперь же призывают одуматься. Уговоры не помогают, в ход пошли откровенные угрозы.

"Можно получить список тех людей, которые получили российское гражданство, как второе. Дело в том, что в соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе гражданство, и третье, но обязательно нужно сообщать в органы власти, что у тебя есть другое гражданство. Я не вижу в этом проблем, мы будем иметь полностью все данные", — заявил замглавы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

От новой власти ждут решительных действий. Владимир Зеленский, наконец объявлен избранным президентом. Протокол ЦИК опубликован в официальном источнике - газете "Голос Украины", но дату инаугурации Верховная Рада пока не назначила. На это у парламентариев есть 30 дней и торопиться они явно не намерены. Будут тянуть до последнего, чтобы исключить роспуск, уверены эксперты.

Избранному президенту пока приходится общаться с украинцами в соцсетях, а вот его команда уже четко обозначила приоритеты будущей работы. Сделали это почему-то в Брюсселе, на встрече с послами европейских стран.

"Ключевым приоритетом для нас будет возобновление работы, активизация работы "нормандского формата". Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом. Это важный шаг, чего ожидали избиратели, чтобы мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны", — сказал советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк.

"Общество расколото", считает олигарх Игорь Коломойский. Победу Зеленского он считает общей, а вещи называет своими именами.

"Внутренний гражданский конфликт, а что тут у нас непонятного? Слава богу, что он не распространился на всю территорию. Но он имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу по всей остальной стране. Холодная фаза — это ненависть друг к другу, которая проявляется ввиду горячих каких-то событий, убийств общественных активистов", — сказал Коломойский.

Яркий пример раскола - предстоящий День Победы. Вопреки провокациям и угрозам, для миллионов украинцев именно 9 мая - праздник. Они выходят на улицы с портретами своих героев. Участвуют в акции "Бессмертный полк", чтут память тех, кто освобождал Украину от фашизма. И это не даёт покоя, например, главе украинского МИДа Павлу Климкину, который вдруг откликнулся не безымянный призыв из интернета пройти по улицам

"Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях", — заявил Кимкин.

Все это в духе современной Украины. На улицах Одессы файеры и националистические знамена. Толпа выкрикивает знакомые лозунги. "Марш Украинского порядка" - ответ на мероприятия, посвященные пятилетней годовщине трагедии в Доме профсоюзов. Депутат - радикал Игорь Мосийчук даже поздравил Украинцев и назвал "2 мая - днем победы над сепаратистами". Прокуратура рапортует: после 5 лет расследования наконец задержаны бывшие высокопоставленные чиновники МВД, их обвиняют в "неисполнении служебных обязанностей". Только вот в том, что будут наказаны реальные виновники трагедии многие сомневаются.

Матвей Шестаков, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"