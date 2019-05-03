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В День свободы прессы от Зеленского потребовали освободить журналиста Вышинского

14:54
  • пятница
  • 03 мая 2019

Документ поддержали более 240 работников СМИ и политиков

Более 240 человек подписали открытое письмо с просьбой освободить главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Петицию сегодня, в День свободы прессы, направили избранному президенту Владимиру Зеленскому, передает "ТВ Центр".

В поддержку журналиста неоднократно выступали и различные международные организации, указывая на грубое нарушение прав СМИ на территории Украины. Там только за этот год зафиксировано более 20 случаев нападения на репортеров. В прошлом году — около девяноста.

Вышинского на Украине подозревают в госизмене за поддержку самопровозглашенных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. В деле существует явная политическая подоплека, считают в Москве. Очередное слушание накануне было сорвано по вине конвоя и СИЗО. Вышинского не доставили в зал суда. Заседание перенесли на 7 мая.

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