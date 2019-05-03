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На Сахалине к тушению пожара привлекли авиацию МЧС

15:28
  • пятница
  • 03 мая 2019

Причиной ЧП стал разведенный кем-то костер

На Сахалине авиацию МЧС привлекли для тушения крупного пожара в Красногорске. Огонь уничтожил около десяти домов и хозяйственные постройки, передает "ТВ Центр".

Из зоны бедствия людей эвакуировали в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вертолёт Ми-8 дважды сбрасывал воду на горящие здания. Как сообщили спасатели, кто-то из жителей развёл открытый огонь, но из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на постройки.

Особый противопожарный режим сейчас действует в 43 регионах. Огнём охвачено больше 20 тысяч гектаров леса. Самая сложная ситуация остается в Забайкальском крае.

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