На Сахалине к тушению пожара привлекли авиацию МЧС

Причиной ЧП стал разведенный кем-то костер

На Сахалине авиацию МЧС привлекли для тушения крупного пожара в Красногорске. Огонь уничтожил около десяти домов и хозяйственные постройки, передает "ТВ Центр".

Из зоны бедствия людей эвакуировали в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вертолёт Ми-8 дважды сбрасывал воду на горящие здания. Как сообщили спасатели, кто-то из жителей развёл открытый огонь, но из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на постройки.

Особый противопожарный режим сейчас действует в 43 регионах. Огнём охвачено больше 20 тысяч гектаров леса. Самая сложная ситуация остается в Забайкальском крае.