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Виторган прилюдно поцеловал Глюк'оZу в грудь

14:27
  • пятница
  • 03 мая 2019

47-летний актер выложил фото с отдыха на испанском курорте

Максим Виторган опубликовал в соцсети фотографию со своего отдыха на испанском курорте Марбелья, где он находится в большой мужской компании вместе с Натальей Ионовой — Глюк'oZой, ее детьми и мужем. На отдыхе компания устраивает турниры по пляжному волейболу, пишет "КП".

На фото в Instagram Виторган и его друг Ростислав Хаит прижались к груди Натальи и целуют ее бюст 32-летней певицы.

Надпись под фото гласила: "После волейбола".

Пока не известна реакция мужа Глюк'oZы на этот снимок. Ионова неоднократно рассказывала о кризисе в семье, выходом из которого стал уговор предоставить партнеру по браку определенную свободу.

Ранее Виторган и Ксения Собчак сообщили о своем разрыве и теперь могут позволить себе любые шалости.

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