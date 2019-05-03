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Королеву красоты нашли мертвой в гостинице

15:21
  • пятница
  • 03 мая 2019

Ее тело обнаружено в ванной

В гостинице Мехико обнаружили тело обладательницы титула "Мисс Уругвай — 2006" Фатими Давилы, пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что ее тело обнаружили в ванной. Известно, что Давила приехала в мексиканскую столицу на поиски работы три недели назад.

По данным издания, женщина прибыла в столицу Мексики во второй половине апреля для поиска

В городской прокуратуре подтвердили обнаружение тела иностранки, однако не стали уточнять ее имя и национальность.

В прошлом году в пригороде Мехико было найдено тело венесуэльской модели со следами пыток.

В 2017 году в Мехико убили девушку из Аргентины. Тело со следами колото-резаных ран обнаружили в отеле.

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