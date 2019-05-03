Скончался актер, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Питер Мейхью скончался в своем доме в Техасе США в окружении близких

На 75-м году жизни скончался Питер Мейхью, ставший знаменитым после исполнения роли Чубакки в "Звездных войнах", сообщила в Twitter семья актера.

Известно, что Мейхью скончался в своем доме в Техасе США в окружении близких.

Причина смерти не указывается, однако в прошлом году актеру сделали операцию на позвоночнике. При росте 2 метра 20 сантиметров в последние годы Мейхью испытывал проблемы с передвижением и был вынужден пользоваться инвалидным креслом.

В киноэпопее Джорджа Лукаса "Звездные войны " (1977-1983) он сыграл спутника главного героя Хана Соло — штурмана Чубакку.