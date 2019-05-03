"Чтобы забыть обо всем": Алсу увезла дочку после скандала на "Голосе"

Любовь Успенская назвала причину снятия певицы с участия в "Евровидении"

Певица Алсу забрала детей и уехала отдыхать после скандальной ситуации на шоу "Голос.Дети". Об этом рассказала Любовь Успенская "360".

"Алсу уехала отдыхать вместе с детьми, чтобы забыть обо всем", — рассказала она, не уточнив, куда именно направилась семья.

Успенская также высказалась по поводу отстранения певицы от участия в оглашении результатов конкурса "Евроводение" в нынешнем году. По ее мнению, Алсу является лучшей представительницей России на европейском музыкальном конкурсе.

Она не исключила, что отстранение может быть чьей-то местью по неизвестной причине.

Скандал вокруг Алсу разразился после того как в финале шоу "Голос" победила ее дочь Микелла Абрамова, получившая более 56% голосов телезрителей. Певицу обвинили в проталкивании своего ребенка в финалисты, лишив победы других детей у которых нет "звездных" родителей.

Первый канал пообещал основательно проверить систему подсчетов голосов и найти причину "аномалии".