Новая серия "Простоквашино" появилась в сети

В очередном эпизоде почтальон Печкин становится улыбчивее

Новая, 14-я серия мультсериала "Возвращения в Простоквашино", стала доступной на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма". Как сообщила пресс-служба киностудии, эпизод называется "Доброе молоко".

В очередной серии почтальон Печкин неожиданно станет более улыбчивым, а кот Матроскин занят делами своей фермы и выясняет почему упали продажи молока.

В "Союзмультфильме" рассказали ТАСС, что в следующем эпизоде появится новый персонаж второго плана, озвучивать которого будет некий популярный телеведущий.

Серия эпизодов "Возвращение в Простоквашино" является продолжением знамениты мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. У создателей в планах выпуск 30 новых серий с сильно осовремененными сюжетными линиями.