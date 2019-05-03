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Новая серия "Простоквашино" появилась в сети

16:57
  • пятница
  • 03 мая 2019

В очередном эпизоде почтальон Печкин становится улыбчивее

Новая, 14-я серия мультсериала "Возвращения в Простоквашино", стала доступной на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма". Как сообщила пресс-служба киностудии, эпизод называется "Доброе молоко".

В очередной серии почтальон Печкин неожиданно станет более улыбчивым, а кот Матроскин занят делами своей фермы и выясняет почему упали продажи молока.

В "Союзмультфильме" рассказали ТАСС, что в следующем эпизоде появится новый персонаж второго плана, озвучивать которого будет некий популярный телеведущий.  

Серия эпизодов "Возвращение в Простоквашино" является продолжением знамениты мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. У создателей в планах выпуск 30 новых серий с сильно осовремененными сюжетными линиями.

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Кадр из мультфильма "Простоквашино"
Кадр из мультфильма "Простоквашино"
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