"Просто "ааааах": поклонников "Игр престолов" приготовили безумному финалу

До конца саги осталось три серии

Пятая серия последнего сезона сериала "Игры престолов" поразит фанатов больше, чем третья серия. Об этом сообщила исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела.

По ее словам, поклонникам стоит приготовиться в ожидании того, что финал станет полным безумием, передает РИА Новости.

"Пятая серия – это просто "ааааах! Найдите самый большой телевизор", — сказала Кларк.

Ранее на этой неделе в интернете появился тизер четвертой серии финального сезона культового сериала. Некоторые фанаты сериала, посмотревшие третью серию, не могут прийти в себя после неожиданной смерти в сериале.

Последний сезон шоу начали показывать в России с 15 апреля. До финала сериала осталось три серии.