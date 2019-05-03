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Москва выступила против договора о запрете ядерного оружия

18:04
  • пятница
  • 03 мая 2019

МИД России не считает, что инициатива будет способствовать ядерному разоружению

Россия выступила против договора о запрещении ядерного оружия. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Москвы, "инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и провоцирует нарастание противоречий между его участниками".

"Пришло время начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера", — цитирует МИД выступление своей делегации в Нью-Йорке на сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО.

В документе также отмечается, что Россия не намерена никому ничего навязывать, поскольку считает, что в этом вопросе нужно находить консенсус, передает РИА Новости.

В российской делегации считают, что ядерному разоружению мешает сохранение нестратегического американского ядерного оружия в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" НАТО. Речь идет о подготовке военных "неядерных" стран к возможному применению ядерного оружия США.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в июле 2017 года. В разработке отказались участвовать пятерка постоянных членов Совбеза ООН, включая США и Россию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что Москва не станет подписывать этот договор. Он подчеркнул, что стремление к безъядерному миру уже отражено в ДНЯО.

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