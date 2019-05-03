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Оскорбившую дочь Кейт Миддлтон Меган Маркл поставили на место

18:33
  • пятница
  • 03 мая 2019

Поклонники не оценили поздравление, адресованное юной Шарлотте

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали в соцсети новые фотографии своей дочери Шарлотты, которой накануне исполнилось четыре года. Девочку поздравили тысячи поклонников, оставляя свои комментарии под фото, пишет Teleprogramma.

Юную королевскую особу поздравили и ее близкие родственники — принц Гарри и Меган Маркл. В последние недели герцогиня Сассекская практически не покидает свою резиденцию Фрогмор-хаус, готовясь к рождению ребенка. Однако она не поленилась написать в Instagram пару теплых слов своей племяннице.

"С днем рождения, Шарлотта! Море любви тебе. Г. и М.", — написали они под одной из фотографий малышки.

Высказывание вызвало раздражение у почитателей британской монаршей семьи. Они углядели в поздравительном послании неуважение к девочке, которая стоит четвертой в очереди претендентов на престол и вообще носит титул принцессы.

"Даже ее родители в Instagram называют ее принцессой Шарлоттой. Меган проявляет неуважение", пишет пользователей. Другой добавляет: "Это знак неуважения! Даже в аккаунте королевы ее называют принцессой". Третьи высказались категоричнее: "Для вас она — принцесса Шарлотта".

Однако другие почитатели британской монархии причины для возмущения не увидели, поскольку принц Гарри и Меган Маркл для малышки Шарлотты все-таки дядя и тетя.

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