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Путин и Трамп провели телефонные переговоры

19:06
  • пятница
  • 03 мая 2019

Последний телефонный разговор лидеров состоялся в марте 2018 года

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы двух стран обсудили ситуацию вокруг КНДР, конфликт в Венесуэле, а также возможное новое ядерное соглашение между США, Россией и Китаем.

Телефонные переговоры продолжались около часа, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС.

Она рассказала, что Путин и Трамп также обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера.

"Оба лидера знали, что там не было сговора", — отметила она.

Сандерс также заявила, что разговор прошел "в позитивном ключе". Последний раз Путин и Трамп общались по телефону 20 марта 2018 года.

В четверг сообщалось о запланированной на 6 мая встрече главы МИД России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии. Главной темой их переговоров также должна стать Венесуэла.

В финском Рованиеми 6-7 мая состоится заседание Арктического совета.

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