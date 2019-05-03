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В Крыму собрались не пускать Зеленского в его пентхаус

19:42
  • пятница
  • 03 мая 2019

Ранее сообщалось о приобретении его супругой квартиры на берегу Черного моря

Крымские власти не намерены пускать избранного президента Украины Владимира Зеленского в приобретенный его супругой Еленой пентхаус недалеко от Ливадийского дворца. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По его словам, украинский президент сможет воспользоваться своей квартирой только после того, как признает Крым российской территорией.

"Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется "подвисшей в воздухе". Пусть он приезжает в российский Крым и пользуется квартирой", сказал РИА Новости Фикс.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Елена Зеленская приобрела за полцены роскошные апартаменты у предпринимателя Александра Буряка. В штабе избранного президента подтвердили покупку, однако подчеркнули, что недвижимость была приобретена еще в 2013 году и по рыночной цене.

В команде Зеленского также добавили, что воспользуются своим имуществом "после обязательного возвращения Крыма на Украину".

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