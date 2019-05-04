Циклон "Фани" рвет и мечет

Жертвами стихии в Индии стали уже восемь человек

Жертвами мощного тропического циклона "Фани", который накануне обрушился на восточное побережье Индии, стали восемь человек, около 200 пострадали. В эпицентре стихии оказались сотни населенных пунктов. Заранее из опасных районов были эвакуированы более миллиона жителей. Отменено движение 220 поездов, в ряде крупных городов до конца недели закрыты аэропорты. Циклон может стать самым разрушительным в регионе за последние годы, сообщает "ТВ Центр".

Стеклянные двери и окна рассыпаются на мелкие осколки. Пластиковые крыши домов сносит, будто игрушечные. Деревья вырывает с корнем точно щепки. Циклон "Фани", который обрушился на восточное побережье Индии, может оказаться самым мощным за последние пять лет — скорость ветра достигала 55 метров в секунду.

Разрушительный ураган пришёл со стороны Бенгальского залива. Основной удар принял на себя штат Одиша, прибрежные города частично затоплены. О надвигающемся циклоне предупреждали заранее, однако избежать человеческих жертв не удалось. Во многих местах повреждены линии электропередачи. Магазины, школы и госучреждения временно не работают.

Иностранную туристку попросили выехать из отеля, опасаясь, что здание просто не выстоит под напором стихии. Однако покинуть город ей до сих пор не удалось, движение поездов приостановлено. Крупнейшие аэро- и морские порты закрыты.

"Сильный шторм, очень сильный шторм. С самого утра льёт дождь. Мы планировали остаться еще на два дня, но теперь нам даже негде остановиться. Купить билеты тоже не получается, все рейсы отменены", — рассказывает Ашмита Бхаттачарджи.

Силы ВМС и береговой охраны Индии несут круглосуточное дежурство, оказывая помощь местным жителям. Врачам запретили в ближайшие две недели уходить в отпуск. Власти успели эвакуировать свыше миллиона человек. Сейчас все они находятся в лагерях временного проживания.

"Людям раздали еду и воду. Мы здесь готовим обеды на 2000 человек, а потом распределяем между несколькими убежищами", — говорит сотрудник муниципалитета Бисважит Мисхра.

Подобные ураганные ливни для Индии явление нередкое. Сезон тропических циклонов здесь длится девять месяцев. Самый разрушительный настиг побережье в 1999 году и унёс жизни 10 тысяч человек. В 2013 повторения трагедии удалось избежать, поскольку власти вовремя эвакуировали людей из опасных мест. "Фани" оказался не менее мощным, однако с продвижением в глубь материка циклон будет постепенно ослабевать.

"Циклон, обрушившийся на Индию, оказался чрезвычайно сильным. Однако за первые три часа скорость ветра постепенно снизилась. Сейчас он движется на северо-восток", — сообщил научный сотрудник Департамента метеорологии Индии Мрутюнджай Мохапатра.

В соседнем государстве Бангладеш уже перестраховались, приняв необходимые меры предосторожности. Рыбаков попросили вернуться на сушу, а людей не покидать без необходимости дома. Российские посольства в Индии и Бангладеш призвали наших туристов быть внимательнее.

Анна Пешехонова, Филипп Швырёв, "ТВ Центр"