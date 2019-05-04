В Дамаске открылась выставка "Сделано в Сирии"

Ярмарка достижений народного хозяйства проходит в сирийской столице

Для местных производителей участие в ярмарке отличная возможность заявить о себе. В послевоенное время качество продукции значительно повысилось, передает "ТВ Центр".

На выставке не только продукты питания и одежда, но и товары бытовой химии и оргтехника. Цены на них гораздо ниже, чем в магазинах.

Сейчас в республике идёт активное развитие пищевой промышленности, что это позволяет не только обеспечить людей самым необходимым, но и дать им работу.