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В Дамаске открылась выставка "Сделано в Сирии"

11:41
  • суббота
  • 04 мая 2019

Ярмарка достижений народного хозяйства проходит в сирийской столице

Для местных производителей участие в ярмарке отличная возможность заявить о себе. В послевоенное время качество продукции значительно повысилось, передает "ТВ Центр".

На выставке не только продукты питания и одежда, но и товары бытовой химии и оргтехника. Цены на них гораздо ниже, чем в магазинах.

Сейчас в республике идёт активное развитие пищевой промышленности, что это позволяет не только обеспечить людей самым необходимым, но и дать им работу.

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