Boeing 737 с пассажирами рухнул в реку: первые кадры с места ЧП

Лайнер выкатился за посадочную полосу на аэродроме во Флориде

Пассажирский лайнер, выполнявший посадку в Джексонвилле в штате Флорида, выкатился за пределы полосы и съехал в реку. Пострадали более 20 человек, передает "ТВ Центр".

На место происшествия тут же были направлены десятки спасателей. Они эвакуировали людей на шлюпках и приняли необходимые меры, чтобы не допустить разлива топлива.

Судно выполняло чартерный рейс с американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе. На борту находились 136 сотрудников Пентагона и их семей, а также семь членов экипажа. Власти начали расследование инцидента.