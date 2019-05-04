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Boeing 737 с пассажирами рухнул в реку: первые кадры с места ЧП

10:18
  • суббота
  • 04 мая 2019

Лайнер выкатился за посадочную полосу на аэродроме во Флориде

Пассажирский лайнер, выполнявший посадку в Джексонвилле в штате Флорида, выкатился за пределы полосы и съехал в реку. Пострадали более 20 человек, передает "ТВ Центр".

На место происшествия тут же были направлены десятки спасателей. Они эвакуировали людей на шлюпках и приняли необходимые меры, чтобы не допустить разлива топлива.

Судно выполняло чартерный рейс с американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе. На борту находились 136 сотрудников Пентагона и их семей, а также семь членов экипажа. Власти начали расследование инцидента.

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