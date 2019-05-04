В Москве завершилась первая тренировка авиации парада Победы

Время точно совпадает с пролётом самолетов и вертолетов 9 мая

В Москве только что завершилась первая тренировка воздушной части парада в честь Победы. Оттачивали мастерство лучшие пилоты — экипажи 18-ти вертолетов и 56 самолетов, которые пролетят над Красной площадью и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Как и 9 мая они взлетали с девяти аэродромов, передает "ТВ Центр".

Большинство машин уже вернулись с пролёта. На посадку заходят пилотажные группы "Стрижи" и "Витязи", которые традиционно замыкают воздушный строй. До старта журналистов просят не отвлекать военных. Всё должно быть идеально, даже время взлёта и посадки сегодня точно совпадает со временем пролёта авиации 9 мая.

Салютовать героям войны и зрителям будут более 70 самолётов и вертолетов. Открывает воздушный парад над Красной площадью Ми-26 – самый большой в мире военно-транспортный вертолёт. Следом за ним "Ночные охотники" Ми-28 и "Аллигаторы" Ка-52. Разные по классу, весу и аэродинамике, они продемонстрируют все свои возможности.

​Разглядеть вертолеты будет проще: они пролетят над Красной площадью на высоте всего лишь 150 метров. Самолеты пройдут выше — примерно 300-400 метров.

​Различные стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, самолеты-заправщики, военно-транспортные Ан-124 и Ил-76МД. Ну и, конечно, никуда без — "Стрижей" и "Русских витязей". ​Пилотажные группы представят сверхзвуковые реактивные МиГ-29 и многоцелевые тяжёлые Су-30СМ. Конкретно эти истребители в боевых действиях участия не принимают. Но ничем не отличаются от строевых машин — разве что окрашены в цвета российского триколора. За штурвалом лётчики первого класса. У каждого налёт более тысячи часов. В небе поразительная слетанность: от крыла до крыла чуть больше метра. Особым украшением парада станет известный многим "Кубинский бриллиант". Пилотажный строй в виде ромба, который стал мировым рекордом в истории авиации.

Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10 часов ура. Те, кто в это время окажутся на Софийской или Кремлёвской набережных, а также на Ленинградском шоссе или в районе Белорусского вокзала

Сегодня на Красной площади пройдет ночная тренировка пеших и механизированных колонн. И будет ограничено движение по центральным улицам столицы, а также по Звенигородскому шоссе. Перекрывать проезд начнут с 17.30. Всю информацию можно узнать на сайте мэрии Москвы.