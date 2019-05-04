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Галкин увез Пугачеву из России и оставил одну

10:16
  • суббота
  • 04 мая 2019

Супруги отдыхают на курорте

В начале майских праздников Максим Галкин сообщил, что они с Аллой Пугачевой уехали на море. Юморист в подтверждение своих слов опубликовал видео, на котором показал побережье.
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Однако, куда именно направились супруги, артист предпочел не рассказывать. Поклонники пары были заинтригованы, многие предположили, что Примадонна с мужем проведут выходные в Юрмале.

Позже стало известно, что отдыхают артисты не вместе. Юморист поздно вечером 3 мая выложил в Instagram новые видео. "Прекрасные Карловы Вары. Иду после концерта. Красота", - говорит он в коротком ролике.

Отметим, что концерт был самого Галкина. 3 мая он выступал в зале отеля Термал. Аллы Борисовны на кадрах нет. "А где Пугачева", - спросил один из фанатов пары в комментариях под прошлым постом Галкина. Ответа не последовало. Поклонники пары предположили, что Примадонна осталась одна на морском берегу, а ее супруг уехал работать. 

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