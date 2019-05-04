На cеверо-запад России вернулась зимняя погода

Циклон принес снегопады, метель и сильный ветер

На Северо-Запад России вернулась зимняя погода. Мощный циклон принёс обильные снегопады и метель в Карелию, Ленинградскую и Мурманскую области, передает "ТВ Центр".

Из-за гололедицы и низкой видимости на дорогах участились случаи ДТП. Порывы ветра местами достигают 23 метров в секунду. Жителей призывают не приближаться к рекламным конструкциям, а водителей – парковать машины вдали от деревьев.

Жёлтый уровень опасности сегодня объявлен в Архангельской и Вологодской областях, в республике Коми и в Ненецком автономном округе. По данным синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие сутки.