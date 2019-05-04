В Крыму с воинскими почестями захоронили останки советских солдат

За последние пять лет поисковики обнаружили останки более полутысячи солдат

На Крымском полуострове в поселке Дергачи перезахоронили останки бойцов Красной Армии, погибших во время обороны и освобождения Севастополя. Это результат долгой и кропотливой работы поисковиков сразу в нескольких местах. В одном из них был обнаружен блиндаж 1941-го года, где, судя по множеству осколков произошел взрыв. Захоронение оказалось многослойным – в братской могиле нашли останки десятков бойцов, передает "ТВ Центр".

250 дней и ночей они обороняли Севастополь на главных рубежах - Мекензиевы горы, Федюхины высоты, поля Золотой балки под Балаклавой, но не сделали ни шагу назад. Здесь же останки бойцов, освобождавших город герой. Сегодня они отправляются в последний путь с воинскими почестями.

Попрощаться с героями пришли несколько десятков севастопольцев, военнослужащие, сотрудники полиции. Возле останков свою вахту памяти несут поисковики. Они проводили раскопки почти год и обнаружили более 150 бойцов.

"Четверо из них известны, удалось по медальонам восстановить, по надписям на вещах и по документам, плюс еще два человека по программе "Дорога домой" были отправлены в Тюмень и Астрахань", — сказал участник поискового отряда Севастополя ДОСААФ Андрей Могила.

Своих предков родственники ищут десятилетия. Анатолий Молчанов ушел на фронт из Подольска и не вернулся. Более 50 лет в архиве отвечали "пропал без вести". И вот наконец-то нашелся в Севастополе.

"Сначала не поверила, потому что у сотрудников еще не было уверенности, потом, когда уже позвонили, сказали, что это действительно он...Какое-то облегчение", — говорит племянница Анатолия Молчанова Татьяна Климова.

Чаще всего имена павших находят в медальонах или на личных вещах. Но даже такой находки иногда оказывается недостаточно для поиска родственников.

"Есть у нас один человек который написал на своем ремне фамилию Обертас. А вот имя не написал. И хотя фамилия кажется редкая, но таких оказалось 129 человек погибших в период ВОВ, но, к сожалению, ни один не подходит под нашего. То есть мы хороним его с фамилией, но пока не знаем, как найти его родственников", — рассказала председатель общественной организации севастопольское объединение поисковых отрядов "Долг" Марина Гавриленко.

За последние пять лет поисковики обнаружили останки более полутысячи солдат. По традиции их перезахоранивают в начале мая, перед годовщиной Великой Победы на мемориальном Братском кладбище в поселке Дергачи. В последний путь защитников и освободителей Севастополя провожали с воинскими почестями под гимн России и оружейные залпы почетного караула.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, Севастополь, "ТВ Центр"