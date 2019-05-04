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Трампа разнесли за шутки с Путиным

12:04
  • суббота
  • 04 мая 2019

Журналисты CNN нашли новый повод для нападок на американского президента

Журналисты телеканала CNN отпустили очередную порцию критики в адрес американского президента Дональда Трампа. На этот раз за то, как он провел состоявшиеся накануне телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Речь идет об обсуждении доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который не обнаружил никаких признаков "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году.  

"Президент звонит Путину и говорит с ним час-полтора, и за это время так и не смог поднять одну-единственную проблему? Вероятно, он решил, что отчет по России — шутка?" — заявила журналистка Эри Бернетт.

Другую корреспондентку возмутило то, что президенты "шутили" на эту тему.

Ведущий CNN Джейк Таппер заявил, что Трамп повел себя как официальный представитель Кремля, пишет "Газета.ру".

В пятницу Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой. Главы двух стран обсудили ситуацию вокруг КНДР, Венесуэлы, а также Украины.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, "оба лидера знали, что там не было сговора", говоря о докладе Мюллера. Путин в разговоре отметил, что знал об этом с самого начала.

Сандерс также заявила, что разговор прошел "в позитивном ключе". Трамп оценил переговоры с российским президентом как продуктивные.

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
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