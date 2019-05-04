Сгорели заживо: в страшном ДТП на Кубани погибли звезды Stand Up

Видео с горящим автомобилем размещено в Сети

В Краснодарском крае произошло страшное ДТП. На трассе в Белореченском районе в лобовом столкновении двух автомобилей погибли люди.

От удара обе машины загорелись. Жертвами аварии стали пять человек. Они сгорели заживо. Еще два человека госпитализированы.

Среди погибших оказались местные звезды - участники кубанского отделения комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Молодые артисты ехали на концерт в Краснодар.

Отметим, что Маловичко известен широкой публике. Он принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта "Зашибитлз" - "Сomedy Баттл" и "Не спать".