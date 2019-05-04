Раненого в Приморье леопарда после лечения выпустили на охоту

Дикая кошка попала под машину, ветеринары выхаживали ее два месяца

В Приморье зоологи спасли редкого дальневосточного леопарда. В начале марта хищника сбила машина. В критическом состоянии он находился под наблюдением ветеринаров почти два месяца. И вот его выпустили в открытый вольер, где он будет заново учиться охотиться, сообщает "ТВ Центр".

Леопарда готовят уже к шестому осмотру. Зверя обездвиживают и первым делом взвешивают. Специалисты говорят, что показатели хорошие — животное прибавило шесть килограммов.

Два месяца назад дикую кошку сбила машина, на территории национального парка "Земля леопарда". Специалисты Охотнадзора нашли хищника уже в критическом состоянии. Оправиться от травм самостоятельно у него не было шансов.

"Этот хищник был для нас загадка. Ему уже около 2,5 года. Но за все это время он ни разу не попадался на фотоловушки", — рассказал главный специалист по связям с общественностью нацпарка "Земля леопарда" Иван Раков.

Сейчас этого зверя специалисты изучили досконально. За жизнь леопарда в центре реабилитации диких животных борются лучшие ветеринары. Во время первого осмотра даже не давали никаких прогнозов – поправится или нет.

"Во время столкновения с автомобилем, у него очень повредилась правая лопатка. Это была основная травма", — сообщил руководитель отдела Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

Ветеринары применяют очень лёгкий наркоз. Любой лишний шорох может разбудить хищника. Для мер безопасности сотрудники Охотнадзора держат при себе фальшфейер, чтобы в случае нештатной ситуации отпугнуть зверя. Времени на осмотр немного. Открытую рану решили обработать, но не зашивать.

"Из-за того, что была большая раненая поверхность, кожи просто не хватает, чтоб зашить. Регенерация идет. Раньше у него была еще больше рана. Просто это долгий процесс", — отмечает ветеринарный врач Елена Толоконникова.

Два месяца реабилитации леопард находился в небольшом карантином блоке. Теперь, выздоравливающему животному нужен новый дом.

Вообще территория площадью пол гектара предназначена для тигров. Для нового постояльца ее пришлось немного адаптировать, а именно нарастить на метр забор, чтобы дикая кошка не смогла перепрыгнуть. И сейчас его высота около пяти метров.

Как только перед леопардом открылась дверь в вольер, он некоторое время не решался выйти на новую территорию. Но затем с любопытством и осторожностью начал обследовать свои владения. В центре реабилитации зверь будет находиться еще как минимум год. Самое главное - проверить, насколько хищник сам сможет охотиться. Ведь именно поврежденной правой лапой он наносит удар добыче. Леопарду предстоит пройти еще долгий курс лечения, чтобы вновь вернуться на волю.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Приморский край, "ТВ Центр"