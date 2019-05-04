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В Киеве рассказали, когда украинцы станут "братьями" русским

13:43
  • суббота
  • 04 мая 2019

Депутат Рады заявил, что "свободная" Украина не сможет стать "вассалом" России

Украинцы станут россиянам братским народом только тогда, когда согласятся стать вассалами Москвы, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько. Народный избранник уверен, что Россия пытается "восстановить империю", поэтому свободные и независимые жители Украины не могут быть братьями русским.

"Если мы согласимся быть вассалами России и согласимся с потерей независимости, то мы снова для них станем братским народом", — заявил депутат в эфире местного телеканала NewsOne.

Далее он обвинил Россию в "подлом нападении" на Украину во всех возможных сферах: информационной, экономической и энергетической.

Депутат также заявил о согласии с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сказавшим, что общего между Россией и Украиной только "граница".

На реплики нардепа отреагировал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, который сообщил, что украинский коллега просто "пытается показать, как он хочет стать вассалом Запада".

"В Москве ночами не спят, думают о том, как отобрать украинскую самоидентичность", — заявил депутат RT.

По словам Бальбека, подобные идеи стали настоящей политической программой для украинского истеблишмента.

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