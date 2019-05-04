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Опубликовано официальное заявление о ребенке Меган Маркл

13:01
  • суббота
  • 04 мая 2019

В Букингемском дворце ответили любопытным

Представители Букингемского дворца решили пресечь слухи о появлении у герцогини Сассекской Меган Маркл ребенка и выступили с заявлением.

"Сохраняйте спокойствие, королевский ребенок еще не родился", — сообщили CBS News во дворце.

Таким образом, представители монаршего семейства опровергли слухи о том, что ребенок появился еще в четверг, однако официально об этом объявлено не было.

Ранее сообщалось о решении Маркл рожать ребенка в собственной резиденции. Позже появилась информация, что врачи запретили это, после чего герцогиню Сассекскую перевезли в Кенсингтонский дворец, откуда ее при необходимости быстро доставят в госпиталь.

Хотя ребенка изначально ожидали в конце апреля – начале мая, недавно стало известно о планах принца Гарри покинуть супругу и отбыть с официальным визитом в Нидерланды на "Игры непокоренных".  

Накануне сообщалось, что Маркл потребовала от своего супруга подписать контракт по беременности, согласно которому после родов ей понадобятся личный диетолог и тренер, которые помогут ей быстро прийти в форму.

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