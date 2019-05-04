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Подробности жуткого ДТП, в котором заживо сгорели комики Stand Up

13:22
  • суббота
  • 04 мая 2019

По предварительной информации, виновником оказался водитель встречного автомобиля

Стали известные новые подробности страшной аварии, произошедшей на трассе в Краснодарском крае с участием комиков Stand Up Дениса Маловичко и Елены Зуевой.

Как сообщается, участники шоу вместе с попутчиками по сервису BlaBlaCar ехали на концерт, который должен был состояться в Краснодаре. На трассе в Белореченском районе их автомобиль лоб в лоб столкнулся со встречным авто, машины вынесло на обочину, где он и загорелись, сообщает "РГ".

По информации краевого управления ГИБДД, 60-летний водитель Hyundai Accent пошел на обгон, но столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Verna, где находились участники шоу и их попутчики.

В результате пять человек погибли на месте, двоих пострадавших доставили в больницу. Среди раненых оказался водитель Hyundai Accent, он госпитализирован. В отношении него возбуждено уголовное дело.

На странице проекта standup_russia в Instagram в память об участниках опубликовано сообщение: "Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда".

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