Участникам предложат тест на знание событий Великой Отечественной войны

В России впервые пройдёт "Диктант Победы" — тест на знание событий Великой Отечественной войны. Вопросы касаются и географии боевых действий, и героев, и даже отображения войны в искусстве и литературе, сообщает "ТВ Центр".

Тех, кто покажет лучшие результаты – ожидают призы. Седьмого мая развернут свыше тысячи площадок, куда может прийти любой желающий. Также ответить на вопросы можно будет на сайте диктантпобеды.РФ.

"Волонтёры Победы всей страны выходят на площадки — самые активные площадки города, на которых информируют граждан о проведении всероссийской акции "Диктант Победы", — рассказала координатор волонтёрского сопровождения "Диктант победы" Ксения Лексина.

По ее словам, в разных регионах волонтёры Победы подготовили больше 5,5 тыс. добровольцев, которые будут помогать в сопровождении всероссийской акции.