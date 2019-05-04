В столице проходит ежегодный мотофестиваль байкеров

Основной площадкой спортивного праздника станет парк Горького
Десять тысяч байкеров из разных городов и стран сегодня в центре Москвы. В столице проходит ежегодный мотофестиваль, передает "ТВ Центр".
Сегодня его участники начали пробег по Садовому кольцу от проспекта Сахарова. Конечной точкой станет парк Горького — основная площадка спортивного праздника.
Программа действительно насыщенная. Выступление звезд мотошоу, выставка ретро-автомобилей и концерт.
Для тех, кто не сможет посетить фестиваль департамент информационных технологий организовал онлайн трансляцию.