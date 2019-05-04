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Король Таиланда Рама десятый взошел на трон

14:24
  • суббота
  • 04 мая 2019

Церемония откладывалась более двух лет в память о предыдущем монархе

Король Таиланда Рама десятый взошел на трон. Церемония коронации прошла в главной резиденции монарха в Бангкоке, передает "ТВ Центр".

Подобного страна не видела 70 лет. Коронации предшествовало ритуальное омовение монарха, воду для которого привезли из пяти рек, четырех озер и ста источников Таиланда. Королю вручили атрибуты власти — золотую пластину с полным официальным титулом, древние ордена и корону. Ее вес почти 7,5 килограмма.

По приблизительным подсчетам, этот праздник обошелся в $30 млн. Среди подарков монарху, например, редкий белый слон — священное для буддистов животное.

66- летний Маха Вачиралонгкорн фактически руководит страной уже два с половиной года. Однако, коронацию откладывали как дань памяти предыдущему королю - Раме IX. Таиландом он правил больше полувека.

Несколько дней назад король Рама женился на Сутхиде Титжай — начальнице собственной службы охраны.

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