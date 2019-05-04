В Москве открылись необычные свадебные площадки

Оформить отношения можно на высоте, под водой или на стадионе

В Москве сегодня открыли 20 необычных площадок для регистрации брака. Оформить отношения можно в стильных интерьерах старинного особняка, на высоте птичьего полета в "Москва-сити" или Останкинской телебашне, в окружении морских животных в Москвариуме, и даже на стадионе, передает "ТВ Центр".

Сегодня на стадионе Спартак, вместо "Гол", кричат: "горько!". По-другому у спортивной семьи футбольных болельщиков и быть не могло. Ведь история любви развивалась во время Чемпионата мира по футболу.

"Мы пришли, осталось, осталось последнее место, и именно на стадионе, поэтому выбирать не приходилось", — рассказывают Алексей и Ольга Зубаковы.

Никаких каблуков, невесты на "Спартаке" — только за удобную обувь! По всей Москве на необычных площадках регистрации брака танцуют десятки пар. В Москвариуме – в окружении русалок.

Сегодня в единственном подводном ЗАГСе Москвы встречали моряки и капитаны, молодожены получали открытки от аквалангистов, а обменивались кольцами под звуки арфы.

"Я считаю, это самая лучшая свадьба, которая могла мне привидеться. Я счастлива!", — Кристина Ремблевская.

"Все места заняты, и мы ждем сегодня на всех наших площадках 155 молодых пар. Площадки разные, площадки необычные, каждый найдет по своей душе. Это и Москвариум, это и спортивные стадионы "Спартак", "Лужники", это и замечательные залы торжеств, рестораны, библиотеки, театры и исторические особняки", — рассказывает начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

А для романтиков сегодня есть возможность создать семью под звездами. В атмосфере загадки и волшебства проводят сочетания в Московском Планетарии.

Пары на этой площадке получат в подарок свидетельство на настоящую звезду

Наталья Тарасова, Елена Сахно, Александр Медведев и Евгений Рыбин, "ТВ Центр"