ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылись необычные свадебные площадки

15:08
  • суббота
  • 04 мая 2019

Оформить отношения можно на высоте, под водой или на стадионе

В Москве сегодня открыли 20 необычных площадок для регистрации брака. Оформить отношения можно в стильных интерьерах старинного особняка, на высоте птичьего полета в "Москва-сити" или Останкинской телебашне, в окружении морских животных в Москвариуме, и даже на стадионе, передает "ТВ Центр".

Сегодня на стадионе Спартак, вместо "Гол", кричат: "горько!". По-другому у спортивной семьи футбольных болельщиков и быть не могло. Ведь история любви развивалась во время Чемпионата мира по футболу. 

"Мы пришли, осталось, осталось последнее место, и именно на стадионе, поэтому выбирать не приходилось", — рассказывают Алексей и Ольга Зубаковы.

Никаких каблуков, невесты на "Спартаке" — только за удобную обувь! По всей Москве на необычных площадках регистрации брака танцуют десятки пар. В Москвариуме – в окружении русалок. 

Сегодня в единственном подводном ЗАГСе Москвы встречали моряки и капитаны, молодожены получали открытки от аквалангистов, а обменивались кольцами под звуки арфы.

"Я считаю, это самая лучшая свадьба, которая могла мне привидеться. Я счастлива!", — Кристина Ремблевская.

"Все места заняты, и мы ждем сегодня на всех наших площадках 155 молодых пар. Площадки разные, площадки необычные, каждый найдет по своей душе. Это и Москвариум, это и спортивные стадионы "Спартак", "Лужники", это и замечательные залы торжеств, рестораны, библиотеки, театры и исторические особняки", — рассказывает начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

А для романтиков сегодня есть возможность создать семью под звездами. В атмосфере загадки и волшебства проводят сочетания в Московском Планетарии.

Пары на этой площадке получат в подарок свидетельство на настоящую звезду

Наталья Тарасова, Елена Сахно, Александр Медведев и Евгений Рыбин, "ТВ Центр"

Главное сегодня
Свадьба в зоопарке
Свадьба в зоопарке
Нестандартная свадьба в Москвариуме
Нестандартная свадьба в Москвариуме
Нестандартная свадьба в Москвариуме
Нестандартная свадьба в Москвариуме
Нестандартная свадьба в планетарии
Нестандартная свадьба в планетарии
Нестандартная свадьба в планетарии
Нестандартная свадьба в планетарии
Нестандартная свадьба в планетарии
Нестандартная свадьба в планетарии
Свадьба
Свадьба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.