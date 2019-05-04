"Есть риск мертворождения": капризная Меган Маркл подвергает опасности своего ребенка

Актриса и сама может не перенести родов

Меган Маркл заявила, что будет рожать дома. Экс-актриса уверена в своем здоровье и не боится никаких осложнений. Упрямую американку пытаюсь убедить лечь в больницу, пока не стало слишком поздно

Главным аргументом медиков является возраст герцогини Сассекской. Меган - 37 лет. И для ее организма беременность - огромный шок.

"Если женщине больше 35 лет, нельзя игнорировать отдельные факторы. Так, после 35 лет возрастает вероятность развития диабета, плацентарной недостаточности, тазовых предлежаний и других осложнений", - сообщила известный британский акушер-гинеколог Лиз Хэллидей.

Также, по словам медика, существует риск преждевременных родов, послеродовых кровотечений, мертворождения или материнской смерти. Избежать трагических последствий можно благодаря хорошему дородовому наблюдению, но главное, рожать необходимо под присмотром опытных медиков в хорошей клинике, пишет Express.

Напомним, Меган Маркл находится на последнем месяце беременности. Наследник принца Гарри может родиться в любой момент. Поговаривают, что Маркл ждет девочку.

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