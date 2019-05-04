Израиль ответил воздушным ударом на обстрелы из Сектора Газа

Ранее боевики выпустили по территории государства более 90 ракет

Этим утром боевики из Сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по Израилю. С территории анклава было выпущено более 90 снарядов. Сирены воздушной тревоги сработали немедленно, передает "ТВ Центр".

Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила десятки ракет, затем военные стали наносить ответные удары с воздуха, и с земли. Среди палестинцев есть жертвы и пострадавшие. О потерях Израиля не сообщается.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с руководителями силового блока. Обстановка в регионе резко обострилась на этой неделе, а накануне один из снайперов в Секторе Газа ранил двух израильских солдат. Это привело к столкновениям в пограничных районах.