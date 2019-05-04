"Это было шоком": обнародованы подробности беременности Жанны Фриске

Певице казалось, что с ней нянчатся, как с маленькой девочкой

Жанна Фриске до последнего предпочитала не раскрывать на публике свою беременность, хотя и не думала делать из этого секрет, пишет Teleprogramma. Позже она вспоминала как намеревалась уйти в длительный отпуск, но окружающие забеспокоились.

Они спрашивали ее что же случилось. На это Жанна отвечала, что собирается родить ребенка.

"Для них это было настоящим шоком", — рассказывала певица.

По ее словам, по мере приближения сроков она буквально "выкатывалась" на сцену. Певица рассказывала, что окружающие пытались ей чем-то помочь, поэтому она чувствовала будто с ней нянчатся как в детстве.

Накануне в интернете появилась фотография Фриске, на которой певица на берегу моря играет с собакой незадолго до рождения сына Платона.

Певица скончалась в 2015 году от заболевания мозга, с которым боролась несколько лет.