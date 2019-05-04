На Украине собрались довести Порошенко до суда

"Неформальное" объединение займется расследованием счетов, сделок и недвижимости главы государства

На Украине сформировалась "неформальная" группа специалистов, которая займется расследованием деятельности президента Петра Порошенко и его окружения. Ею целью является привод в суд пока еще действующего главы государства, рассказала заместитель главного редактора издания Страна.ua Светлана Крюкова.

"Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти", — рассказала Крюкова в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, в группу вошли люди, обладающие достаточными интеллектуальными и финансовыми ресурсами, которые уже привлекли крупные частные детективные компании. В сфере их внимания находятся счета Порошенко, его недвижимость и офшоры.

Крюкова заметила, что ведущие расследование понимают, как устроена система правосудия на Украине, разбираются в интригах и "договорняках". Она подчеркнула, что группа будет действовать без оглядки на любые решения избранного главы государства Владимира Зеленского, поскольку им "плевать на свою репутацию".